ДПтС просить лікарів винести вердикт у зв’язку із заявою Тимошенко

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України звертається до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для ухвалення рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

Державна пенітенціарна служба України нагадує, що 19 жовтня на ім’я начальника Качанівської виправної колонії (Харків) засудженою Ю.Тимошенко було подано заяву про її бажання бути переведеною з ЦКЛ «Укрзалізниці», де вона проходить курс реабілітації, до колонії.

У зв’язку з чим ДПтС просить провести консиліум для ухвалення рішення по суті заяви засудженої.

Згідно з висновком Міжнародною медичною комісією буде ухвалене остаточне рішення про можливість повернення засудженої Ю.Тимошенко до Качанівської виправної колонії, зазначили у прес-службі ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася із заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

«Незважаючи на незакінчене лікування прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем`єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті. «Враховуючи викладене та зважаючи на те, що моє лікування ще не закінчено, вимагаю від вас виписати мене з лікарні в найближчий час та надати відповідну медичну допомогу», - вимагає вона.