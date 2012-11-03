Аваков от-от стане недоторканим

Харків. 3 листопада. УНІАН. Колишній губернатор Харківської області, голова обласної організації «Батьківщини» Арсен Аваков, що оголошений у міжнародний розшук, одержить депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» заявив голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал.

«Згідно з рішенням КС, норма щодо недоторканності поширюється на осіб з моменту встановлення результатів виборів... Як відомо, правоохоронці - люди вельми активні, енергійні й ініціативні. Багато хто з них скидається на мисливців, яким дуже важко спокійно дивитися на дичину. Але гадаю, їм вистачить розуму не робити зайвих, необережних кроків. Якщо спробують обмежити свободу людини, обраної народним депутатом, це сприйматиметься як провокація», - сказав В.Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, Арсен Аваков з осені 2011 року перебуває в Італії. Наприкінці січня 2012 р. проти нього прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу. Екс-губернатору інкримінується порушення земльного завконодаваства.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА