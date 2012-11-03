Металіст втрачає в Дніпропетровську 3 очки

Харків. 3 листопада. УНІАН. Харківський Металіст поступився Дніпру у матчі 14-го туру національної першості з футболу.

Гра, яка пройшла сьогодні в Дніпропетровську, завершилася з рахунком 2:0 на користь Дніпра.

Противник Металіста більше атакував і виглядав креативнішим в організації атак, що й відбилося на результату матчі.

Про напругу гри говорить кількість жовтих карток: суддя показав їх 14 разів. Після 2 попереджень Вільягрі довелося покинути поле (90 хвилина).

Голи забили Ротань (51) і Джуліано (68).

Склад Металіста: Горяїнов - Вільягра, Папа Гуйє, Березовчук, Фініньо, Едмар (к), Шелаєв, Вілліан (Бланко 75), Хав`єр, Тайсон, Марлос (Крістальдо 46). Запас: Дишленкович - Торрес, Шарпар, Пшеничних, Торсигльєрі.

Попередження: Коноплянка 62, Селезньов 66, Мазух 76, Канкава 84, Мандзюк 90, Зозуля 90 - Вільягра 31, 90, Фініньо 48, Папа 53, Шелаєв 90, Тайсон 90, Березовчук 90, Бланко 90.



Після 14 турів Металіст має 24 очки і посідає 4-ту сходинку Турнірної таблиці.

У наступному турі Прем’єр-Ліги харків`яни 11 листопада вдома приймають Карпати.