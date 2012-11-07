Погода в четвер

Харків. 7 листопада. УНІАН. Завтра вдень в Україні буде 6-11° тепла, місцями пройдуть невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 листопада буде мінлива хмарність Без опадів, лише у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°, на узбережжі Криму до 9° тепла, у південній та східній частині місцями 1-3° морозу, вдень 6-11° тепла, в Криму та на півдні Одещини 12-15°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У столиці без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.