Проект «Село майбутнього» розпочнеться на початку 2013 року - Добкін

Харків. 13 листопада. УНІАН. Реалізація проекту «Село майбутнього» розпочнеться на початку 2013 року.

Про це сказав на брифінгу за підсумками поїздки до Зачепилівського району голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, - повідомляє сайт ОДА.

За його словами, сьогодні тривають переговори щодо укладення договору між потенційним інвестором проекту «Село майбутнього» та Харківською обласною держадміністрацією. Також обладміністрація вже зробила бюджетний запит на наступний рік щодо фінансування цього проекту, тому зараз він знаходиться в активній фазі юридичного оформлення.

«Реалізація цього проекту розпочнеться з перших місяців 2013 року, як тільки це дозволять зробити погодні умови. Перше, що буде зроблено - буде побудований генетичний центр і розпочато будівництво сучасного господарства, в якому буде вирощуватися близько 3 тисяч корів», - сказав М.Добкін.