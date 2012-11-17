У неділю буде хмарно, без істотних опадів

Харків. 17 листопада. УНІАН. Завтра, 18 листопада, в Україні буде хмарна, без істотних опадів, погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму 3-8° тепла, в Карпатах 5-7° морозу; вдень в Україні 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-12°.

У Києві та області істотних опадів не очікується, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

