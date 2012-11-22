Банк РР іде на підмогу малому й середньому бізнесу

Харків. 21 листопада. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку планує провести в Харкові презентацію Програми ділових консультаційних послуг для представників малого та середнього бізнесу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, презентація запланована на 4 грудня цього року.

Згідно з повідомленням, програма ділових консультаційних послуг «Business Advisory Services» ЄБРР сприяє сталому розвитку малого та середнього бізнесу в Україні шляхом надання допомоги для залучення професійних консультантів, забезпечення співфінансування консалтингових проектів та інформаційної підтримки для досягнення конкретних цілей розвитку підприємств.

Зокрема, Програма надає підтримку у питаннях аналізу ринку та складання плану маркетингової діяльності, стратегічного і бізнес-планування, пошуку партнерів, реорганізації і реструктуризації, автоматизації обліку та систем управління інформацією, сертифікації та енергоефективності.