Металіст виграє у Байєра

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі групового турніру Ліги Європи завдав поразки німецькому Байєру.





Матч щойно завершився у Харкові, рахункок гри 2:0 на користь підопічних Мирона Маркевича.

Голи забили Крістальдо (46) і Хав’єр (85).

Таким чином, у 5 іграх «Металіст» за тур до завершення Групового турніру Ліги Європи набирає 13 очок і з першого місця стартує у наступній фазі змагань - плей-офф.

Після гри в інтерв’ю телеканалу «Футбол» із перемогою свою команду привітав президент Металіста Олександр Ярославський. Він висловив задоволення в тому, що Металісту вдалося «повернути борг» Байєру, якому харків’янам раніше не вдавалося забивати голів.

О.Ярославський подякував уболівальникам і звернувся до скептиків, які, на його думку, «мають затулити рота і стоячи аплодувати Металісту».

Високу оцінку грі Металіста після завершення матчу дали експерти телеканалу «Футбол» Йожеф Сабо та Сергій Кандауров. На їхню думку, команда Маркевича демонструє сьогодні класний футбол і гідна пройти якомога далі у Лізі Європи.

У другому матчі групи «К» Русенборг (Норвегія) виграв у віденського Рапіда з рахунком 3:2.

За тур до завершення групового турніру Ліги Європи Металіст набирає 13 очок, Байєр - 10, Русенборг - 6, Рапід - 0.

Завершальну гру групового турніру ЛЄ Металіст проведе 6 грудня у Відні з місцевим Рапідом.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (архів)