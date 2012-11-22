Металіст виграє у Байєра
…і виходить у плей-офф із 1-го місця
Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі групового турніру Ліги Європи завдав поразки німецькому Байєру.
Матч щойно завершився у Харкові, рахункок гри 2:0 на користь підопічних Мирона Маркевича.
Голи забили Крістальдо (46) і Хав’єр (85).
Таким чином, у 5 іграх «Металіст» за тур до завершення Групового турніру Ліги Європи набирає 13 очок і з першого місця стартує у наступній фазі змагань - плей-офф.
Після гри в інтерв’ю телеканалу «Футбол» із перемогою свою команду привітав президент Металіста Олександр Ярославський. Він висловив задоволення в тому, що Металісту вдалося «повернути борг» Байєру, якому харків’янам раніше не вдавалося забивати голів.
О.Ярославський подякував уболівальникам і звернувся до скептиків, які, на його думку, «мають затулити рота і стоячи аплодувати Металісту».
Високу оцінку грі Металіста після завершення матчу дали експерти телеканалу «Футбол» Йожеф Сабо та Сергій Кандауров. На їхню думку, команда Маркевича демонструє сьогодні класний футбол і гідна пройти якомога далі у Лізі Європи.
У другому матчі групи «К» Русенборг (Норвегія) виграв у віденського Рапіда з рахунком 3:2.
За тур до завершення групового турніру Ліги Європи Металіст набирає 13 очок, Байєр - 10, Русенборг - 6, Рапід - 0.
Завершальну гру групового турніру ЛЄ Металіст проведе 6 грудня у Відні з місцевим Рапідом.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА (архів)