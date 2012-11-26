Добкін нагадав про дотації для аграріїв

Харків. 26 листопада. УНІАН. Одним з досягнень українського уряду в сільському господарстві є відродження дотації для аграріїв.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказаву ефірі передачі «Від влади до громади» обласного радіо голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

За його словами, інформація про дотації є загальнодоступною.

«Що стосується відкритості, доступності будь-якої інформації, то Харківська область, я вважаю, є одним з лідерів в Україні, - сказав М.Добкін.

«Ті люди, які професійно працюють з бюджетними грошима, - додав він, - знають, де отримувати таку інформацію. Перш за все, це офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, сайти департаментів обласної державної адміністрації та інших структурних підрозділів. Є також районні державні адміністрації, які проводять певну роботу, і, повірте, немає сьогодні проблем дізнатися про ті чи інші державні програми, завдяки яким можна отримати бюджетну дотацію за різними видами діяльності».

Водночас М.Добкін зауважив, що сьогодні далеко не завжди аграрії хочуть отримувати дотації. Причин багато, насамперед - це складнощі в оформленні документів та велика кількість перевірок правоохоронних органів, які відстежують дуже суворо будь-яке фінансування з бюджету.

Губернатор також зазначив, що в разі, якщо інформація про дотації необхідна фермерам і представникам приватних господарств, голови сільських рад зобов`язані пояснити їм, які саме дотації йдуть на вирощування великої рогатої худоби та які є преференції тим, хто займається виробництвом молока на домашніх подвір`ях, тощо.