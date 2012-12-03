Добкін привітав Ушеніну з перемогою на чемпіонаті світу

Харків. 3 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав харківську шахістку, міжнародного гросмейстера Анну Ушеніну з перемогою на чемпіонаті світу з шахів серед жінок.

«Прийміть найщиріші вітання з перемогою в чемпіонаті світу з шахів серед жінок. Ви стали першою в історії українською шахісткою, яка удостоєна світової шахової корони. Своєю спортивною кар`єрою Ви довели, що для перемоги наполегливість, сила волі, прагнення бути кращою важливі не менше, ніж талант. Успіху Вам в майбутньому матчі з переможницею серії Гран-прі FIDE», - йдеться у телеграмі губернатора.

Як повідомляв УНІАН, харків’янка Ганна Ушеніна здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок, якій пройшов наприкінці листопада у Ханти-Мансійську (Російська Федерація).