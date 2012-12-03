Завтра на сході - мокрий сніг з дощем

Харків. 3 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очкується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім південної частини, мокрий сніг, на Сході - з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на півночі Лівобережжя місцями сильні опади; вдень у північній частині невеликий мокрий сніг, в Криму дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень в Криму пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (на Заході вночі до 6° морозу), в Карпатах 5-10°морозу, у південних та східних областях 0-5° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області завтра мокрий сніг, вдень невеликий; слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу.

У столиці мокрий сніг, вдень невеликий; слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° морозу.