Сьогодні зранку у Харкові ходили не всі тролейбуси

Харків. 7 грудня. УНІАН. Сьогодні зранку у Харкові через обледеніння контактних дротів у кількох районах ходили не всі тролейбуси і трамваї.

Зокрема, перебої в роботі пасажирського транспорту сталися на проспектах Гагаріна, Героїв Сталінграда, 50-річчя СРСР, Маршала Жукова, в районі Салтівки, а також у центрі міста по вулиці Сумській.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради з посиланням на заступника директора КП «Міськелектротранссервіс» Олександра Укіса, очищенням льоду на контактних дротах, де сталося найбільше обледеніння, зранку займалися 7 бригад підприємства.

За словами О.Укіса, майже всі трамваї вийшли в місто вчасно і працюють згідно з графіком, за винятком маршрутів, що проходять через узвіз Пасіонарії та вулиці Морозова, де на контактних мережах сильне зледеніння. Його усували фахівці підприємства.

На середину дня рух електротранспорту у місті відновлено, повідомили в адміністрації «Міськелектротранссервісу».