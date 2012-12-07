Діти Харківщини проходитимуть поглиблене обстеження - Шурма

Харків. 7 грудня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація підписала договір соціального партнерства з мережею медичних діагностичних центрів «Експерт».

Договір підписали заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма та генеральний директор мережі медичних діагностичних центрів «Експерт» Володимир Ященко, повідомляє сайт ХОДА.

За словами І.Шурми, згідно з договором, щомісяця 10 дітей з Харківської області будуть проходити поглиблене діагностичне обстеження на безоплатній основі в умовах діагностичних центрів «Експерт», які розташовані у Харкові.

У першу чергу для проведення діагностичних досліджень будуть направлятися діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким проводяться поглиблені обстеження в умовах ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України.

«Найактуальнішою темою для суспільства є виховання майбутнього покоління. На превеликий жаль, є така категорія дітей, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для реалізації соціальних ініціатив Президента України в Харківській області розгорнута широкомасштабна робота в усіх напрямках. Зокрема, у сфері медичного обслуговування цієї категорії дітей», - сказав І.Шурма.

Раніше, зазначив він, був підписаний договір з Інститутом охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, де проходять медичні огляди та лікуються діти, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

«Сьогодні ми зробили черговий крок, підписавши договір з мережею «Експерт». Це дозволить ще більш точно встановлювати діагнози та призначати необхідне лікування», - наголосив І.Шурма.



Довідка. Станом на 1 грудня 2012 року на обліку в закладах охорони здоров’я Харківської області перебуває 171 дитина з онкологічною та 150 - з онкогематологічною патологією. Щорічно вперше онкологічна патологія діагностується у 20-25 дітей, онкогематологічна - у 30.

В Харківській області проживає 4767 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В регіоні створено 62 дитячих будинки сімейного типу та 321 прийомна родина, в яких виховуються 962 дитини.