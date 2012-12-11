Під час перекидання земснаряду загинув машиніст

Харків. 11 грудня. УНІАН. У Нововодолазькому районі Харківської області внаслідок перекидання землесосного снаряду загинув машиніст Новоселівського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Нововодолазького району Володимира Кретова.

За його даними, 8 грудня близько 9.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у водяному відстійнику піщаного кар’єру Новоселівського ГЗК змінний машиніст землесосного снаряду виявив перекинутий земельний плавучий снаряд.

Водолази виявили відчинені дверцята кабіни, однак тіло машиніста знайти не вдалося. Труп 52-річного машиніста знайшли в кабіні лише після підйому земельного снаряду на поверхню.

Прокуратура розпочала розслідування факту загибелі машиніста гірничо-збагачувального комбінату. Дані про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.