На ремонт доріг комунальної власності в області використано 97,6 млн грн. - Дулуб

Харків. 12 грудня. УНІАН. На ремонт доріг комунальної власності в Харківській області використано 97,6 млн. грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови облдержадміністрації Валентина Дулуба.

За його даними, станом на сьогодні загальний обсяг виконаних робіт стосовно субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Харківської області становить 97,6 млн. грн. із загальної суми 114,5 млн. грн.

Це 75,2% при середньому по Україні 75%, зазначив ВДулуб.

За його словами, зокрема, закінчено виконання запланованих обсягів робіт у Близнюківському, Богодухівському, Борівському, Зачепилівському, Зміївському, Кегичівському, Красноградському, Нововодолазькому, Чугуївському районах та в місті Ізюмі.

Завершується виконання цієї бюджетної програми в Харківському, Золочівському, Куп’янському, Ізюмському, Краснокутському, Лозівському, Валківському, Первомайському та Печенізькому районах, а також у місті Первомайському та в Люботині, де рівень готовності становить 90% від запланованого обсягу.