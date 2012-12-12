Аваков склав присягу у Верховній Раді (фото)

Харків. 12 грудня. УНІАН. Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.

Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат особисто підписав відповідну присягу.

Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учораприбув з Італії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА