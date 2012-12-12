Аваков склав присягу у Верховній Раді (фото)
10:18, 12 грудня 2012Харьків
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Парламент розпочинає роботу
Харків. 12 грудня. УНІАН. Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу.
Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.
Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат особисто підписав відповідну присягу.
Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учораприбув з Італії.
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