Аваков склав присягу у Верховній Раді (фото)

10:18, 12 грудня 2012
Харьків
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Харків. 12 грудня. УНІАН. Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу.

 Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат особисто підписав відповідну присягу.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Арсен Аваков. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учораприбув з Італії.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Арсен Аваков. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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