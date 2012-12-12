У селищі Слатіне під час пожежі загинуло двоє пенсіонерів

Харків. 12 грудня. УНІАН. У селищі Слатіне Дергачівського району під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з приватних будинків сталася вчора, 11 грудня, близько 16.50.

Загоряння в дерев’яній прибудові до будинку помітили сусіди. До місця події прибули 2 підрозділи МНС з Дергачів та селища Козача Лопань.

На момент їхнього прибуття дах прибудови вже був зруйнований і вогонь охопив частину даху будинку. Загальна площа пожежі становила 20 кв. м. Під час гасіння пожежі бійці МНС виявили тіла господарів: чоловіка 1939-го та жінку 1943-го років народження. Вони задихнулися чадним газом.

О 18.00 пожежа була ліквідована. Внутрішні приміщення будинку не постраждали. Причина пожежі з’ясовується.

