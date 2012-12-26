Харків. 26 грудня. УНІАН. У Харкові скоєно розбійний напад на ломбард.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, збройний напад на кредитну установу було вчинено 25 грудня близько 18.30.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції в місті Харкові від оператора служби «102».

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, Дзержинського РВ ХМУ та слідчо-оперативна група.

Під час збору первинного матеріалу правоохоронцями були опитані свідки події.

З допомогою свідків було встановлено, що 25 грудня близько 18.30 години до приміщення зайшли двоє невідомих. Один з них попросив оформити йому кредит, після чого, нібито, дістав предмет, схожий на пістолет і почав вимагати у касира всі гроші, що заходяться в сейфі. Залякана жінка дістала з сейфу 8 тисяч гривень і віддала нападнику. Отримавши гроші, невідомі втекли з місця скоєння злочину.

Факт унесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України (розбій).

Працівниками Дзержинського райвідділу проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин.