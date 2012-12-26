Ув’язненим Харківського СІЗО хотіли передати 10 літрів спиртного

Харків. 26 грудня. УНІАН. Під час прийому посилок та передач для ув’язнених Харківського слідчого ізолятора персоналом установи виявлено та вилучено 10 літрів спиртних напоїв, а також гроші у сумі 250 гривень.

Як повідомили кореспондента УНІАН прес-служба Управління ДПтС України в Харківській області, підозрілі пляшки з-під напоїв «Кока-кола» та «Спрайт» об’ємом 1та 2 літра були виявлені за допомогою рентгенотелевізійної установки, призначеної для проведення догляду поштової кореспонденції, сумок, рюкзаків та невеликого за розміром багажу.

За допомогою рентгенотелевізійної системи перевірки рідини було встановлено, що пляшки містять рідину з високою місткістю алкоголю.

Під час подальшого догляду під обкладинкою шоколаду «Чайка» було виявлено і вилучено 250 грн., повідомили у прес-службі.