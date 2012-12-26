Ярославський радить Кернесу дбати більше про бюджет Харкова

Харків. 26 грудня. УНІАН. Президент групи DCH Олександр Ярославський зробив закид меру Харкова Геннадію Кернесу в тому, що останній втручається в особисті справи бізнесмена, і порадив міському голові турбуватися більше про бюджет Харкова, а не про чужий бізнес.

Свої заяви О.Ярославський зробив в інтерв’ю «Українському футболу», коментуючи останні події, пов’язані зі зміною власника ФК «Металіст» та ситуацією довкола харкіського стадіону.

На прохання журналіста прокоментувати зокрема те, чому в Г.Кернеса виникають питання у зв’язку з відносно швидким продажем «Металіста», О.Ярославський сказав:

«Зачекайте: а чому це хтось лізе в мої справи? Чому представник міської влади зазіхає на права приватного бізнесмена? Якщо є щось, що входить до моєї особистої власності, то тільки я розпоряджатимуся нею - і ніхто більше! Чому Кернеса турбує мій бізнес, мій бюджет? Хай він потурбується про бюджет Харкова й про те, що він із нього матиме особисто - йому до цього не звикати… Та ніде в світі такого не існує, щоби представник держвлади ліз у приватний сектор! Ось ви можете уявити, щоби мер Нью-Йорка Блумберг рекомендував Трампу, коли йому продавати, коли купувати активи, як швидко та за скільки?».

При цьому О.Ярославський досить іронічно відповів на деякі висловлювання Г.Кернеса на свою адресу, зокрема про можливий виїзд за кордон та буцімто зраду своїх бізнес-партенрів, не оминувши і деяких сторінок життєвої та політичної біографії чиновника.

Відповідаючи на запитання про нового власника «Металіста» та його заяви про майбутнє клубу, О.Ярославський повідомив, що він ще не отримав повної компенсації за продаж клубу, але вірить, що все закінчиться добре.

На запитання, чи поверненться він у футбол, О.Ярославьский вілповів, що ніколи не збирався йти з нього.

«А я нікуди від нього не подінуся - принаймні, як уболівальник. У футболі буду завжди», - сказав О.Ярославський.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА