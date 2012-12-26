У Богодухівській лікарні відкрито реконструйований операційний блок

Харків. 26 грудня. УНІАН. Сьогодні у Богодухівській центральній районній лікарні відбулося відкриття реконструйованого операційного блоку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття операційного блоку взяв участь заступник голови облдержадміністрації ігор Шурма.

«Це один з найкращих операційних блоків. Умови в ньому відповідають всім санітарним вимогам. Повністю замінена система подачі кисню, обладнана система кондиціонування, забезпечена необхідна наркозна та дихальна апаратура, закуплені нові операційні столи, інструменти, меблі. Створені всі умови, щоб лікарі, які працюють в міжрайонному центрі, могли реалізувати свій потенціал», - сказав І.Шурма.

Більше того, додав він, «створена матеріально-технічна база дозволяє залучати для проведення операцій фахівців з обласних установ та інститутів Академії медичних наук».

За словами І. Шурми, для проведення реконструкції операційного блоку з обласного бюджету було виділено 1 млн 170 тис грн. Ще 130 тис грн як співфінансування додатково виділено із місцевого бюджету. Загальна площа реконструйованих приміщень операційного блоку становить 349,2 кв. м. В ході реконструкції операційного блоку проведені великі обсяги робіт у 3 операційних залах: створено нову систему вентиляції та кондиціювання повітря, проведена заміна систем подачі кисню та електропостачання та встановлені нові прилади освітлення всіх приміщень операційного блоку, проведена заміна санітарно-технічної системи та обладнання, використані сучасні оздоблювальні матеріали, що відповідають нормам дезінфекційної безпеки, замінені 6 вікон та 23 дверей.

Крім цього, за рахунок коштів обласного бюджету поставлено сучасне медичне обладнання для оснащення операційного блоку на загальну суму 547,8 тис грн. За рахунок залучених коштів для операційного блоку закуплені медичні меблі на загальну суму 17 тис грн. Також з районного бюджету придбано медичне обладнання на суму 75,9 тис грн., у тому числі стерилізаційне обладнання та медичні меблі.

Зазначені якісні зміни у матеріально-технічній базі лікарні дозволять суттєво підвищити діагностичні та лікувальні можливості Богодухівської центральної районної лікарні, покращити доступність медичної допомоги, підняти на новий рівень надання медичної допомоги мешканцям Богодухівського району.

Фото прес-служби ХОДА