На заводі ім. Малишева призначено нового генерального директора

Харків. 26 грудня. УНІАН. На Державному підприємстві «Завод ім. Малишева» - головному виробнику бронетехніки в Україні - призначено нового генерального директора - Вадима Федосова.

Про це повідомили УНІАН в адміністрації заводу.

Нового керівника оборонного підприємства сьогодні, 26 грудня, представив колективу заводу генеральний директор Держконцерну «Укроборонпром» Сергій Громов.

До цього призначення В.Федосов обіймав посаду директора Харківського бронетанкового ремонтного заводу.

Попереднього генерального директора заводу ім. Малишева Миколу Бєлова призначено радником керівника «Укроборонпрому».

В адміністрації заводу не прокоментували причин зміни керівника підприємства.

Як повідомляв УНІАН, М.Бєлова було затверджено на посаду гендиректора «ДП «Завод ім. Малишева» 29 грудня 2011 року, контракт було підписано терміном на 3 роки.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

«Завод ім. Малишева» входить до складу Державного концерну «Укроборонпром».

На знімку: продукція заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА