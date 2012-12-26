На заводі ім. Малишева призначено нового генерального директора

17:21, 26 грудня 2012
Харьків
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Бєлов став радником керівника Укроборонпрому

Харків. 26 грудня. УНІАН. На Державному підприємстві «Завод ім. Малишева» - головному виробнику бронетехніки в Україні - призначено нового генерального директора - Вадима Федосова.

ОПЛОТ АЙДЕКС-2011 Фото Андр КРАВЧЕНКА (СД)

Про це повідомили УНІАН в адміністрації заводу.

Нового керівника оборонного підприємства сьогодні, 26 грудня, представив колективу заводу генеральний директор Держконцерну «Укроборонпром» Сергій Громов.

До цього призначення В.Федосов обіймав посаду директора Харківського бронетанкового ремонтного заводу.

Айдекс-2011 БТР-4 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Попереднього генерального директора заводу ім. Малишева Миколу Бєлова призначено радником керівника «Укроборонпрому».

В адміністрації заводу не прокоментували причин зміни керівника підприємства.

Як повідомляв УНІАН, М.Бєлова було затверджено на посаду гендиректора «ДП «Завод ім. Малишева» 29 грудня 2011 року, контракт було підписано терміном на 3 роки.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

«Завод ім. Малишева» входить до складу Державного концерну «Укроборонпром».

На знімку: продукція заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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