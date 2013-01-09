За «кришування» звільнено з роботи начальника райвідділу ДАІ

Харків. 9 січня. УНІАН. В Харківській області за вчинення корупційного правопорушення звільнено з роботи начальника відділення державтоінспекції Нововодолазького райвідділу міліції.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на міжрайонного прокурора Дениса Маслія, майор міліції, якого було викрито у листопаді 2012 року в ході роботи з протидії корупційним проявам серед правоохоронців року, вимагав та отримував щомісячну плату з підприємця за те, щоб водії товариства уникали відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За інформацією прокурора, 13 грудня 2011 р. постановою Нововодолазького районного суду працівника ДАІ визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення за ч. 2 ст. 172-2 КУпАП. Йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 6,8 тис грн. Це максимальне покарання за визначеною статтею. Крім того, наказом начальника ГУ МВС України у Харківській області правопорушника звільнено з органів внутрішніх справ.

Як зазначили у прес-службі, Харківською міжрайонною прокуратурою у 2012 році складено 5 протоколів про вчинення адміністративних корупційних діянь. Зокрема, складено 3 протоколи стосовно сільських голів Харківського району, а також 2 протоколи стосовно працівників внутрішніх справ.

