В Харківській області працює 137 пунктів обігріву
14:21, 09 січня 2013Харьків
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За період холодів – звернулося 2606 осіб
Харків. 9 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області відкрито 137 стаціонарних пунктів обігріву.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту ХОДА.
Згідно з повідомленням, за останню добу за допомогою звернулося 11 осіб, всього за період холодів - 2606 осіб.
Фото УНІАН
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