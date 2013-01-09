В Харківській області працює 137 пунктів обігріву

Харків. 9 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області відкрито 137 стаціонарних пунктів обігріву.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту ХОДА.

Згідно з повідомленням, за останню добу за допомогою звернулося 11 осіб, всього за період холодів - 2606 осіб.

Фото УНІАН