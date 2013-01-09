Лапинський: Тимошенко нагнітає ситуацію

Харків. 9 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко впродовж останнього тижня кілька разів намагалася створити конфліктну ситуацію з працівниками пенітенціарної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області Андрій Лапинський.

«Знаходячись як у колонії, так і в лікарні «Укрзалізниці», вона постійно намагається створити напругу, конфліктну ситуацію з персоналом пенітенціарної служби. Постійно висловлює безпідставні проблеми, висуває протизаконні вимоги. Всі ці моменти, які відбуваються, вони є провокацією з її боку», - заявив А.Лапинський.

За його словами, 2 січня Ю.Тимошенко подала заяву на ім’я начальника Качанівської колонії про те, що нібито її життю існує загроза через підвищений рівень радіації у її приміщенні в лікарні, та попросила видати їй радіаційний дозиметр. Він повідомив, що Ю.Тимошенко було дозволено передати дозиметр.

Крім того, за словами А.Лапинського, у приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові було проведено вимірювання рівня радіації й жодного перевищення дозволених показників виявлено не було.

За словами А.Лапинського, у ЦКЛ «Укрзалізниці» протягом року проводилося ще кілька вимірювань рівня радіації, але й вони не виявили відхилень від норми.

«Таким чином, спроба створити конфлікт у Юлії Тимошенко не вийшла, але вона на цьому не зупинилася, й історія мала своє продовження», - сказав він.

Як повідомив А.Лапинський, 4 січня увечері, прийнявши душ, Ю.Тимошенко зробила заяву, що нібито засобів її особистої гігієни та миючих засобів, які їй належать, торкалися сторонні особи, відтак існує загроза її життю та здоров’ю.

Він зазначив, що 5 січня Ю.Тимошенко погодилася надати зразки своєї косметики та миючих засобів на експертизу.

А.Лапинський наголосив, що експертиза не виявила у них сильнодіючих та інших отруйних речовин.

За його словами, 7 січня, на Різдво, Ю.Тимошенко мала можливість поспілкуватися по телефону. А.Лапинський зазначив, що екс-прем’єр спілкувалася, прикріпивши до вуха Bluetooth-гарнітуру. Після спілкування, не висловлюючи жодних претензій, Ю.Тимошенко пішла у душ, а через кілька хвилин покликала медсестру та повідомила, що на правій мочці вуха в неї є подряпина, отримана начебто під час користування Bluetooth-гарнітурою, додав А.Лапинський.

За його словами, заступника начальника Управління ДПтСУ в Харківській області, діаметр подряпини становить близько 1 мм.

А.Лапинський повідомив, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Бакаріуса, провівши експертизу, встановив, що на Bluetooth-гарнітурі, якою користувалася Ю.Тимошенко, немає слідів крові та інших речовин, а сам пристрій за своєю будовою не може нанести тілесних ушкоджень.

Також А.Лапинський зазначив, що 8 січня Ю.Тимошенко оголосила про початок акції громадянської непокори і небажання повертатися до лікарняної палати до того, як не буде прибрано відеоспостереження та цілодобовий караул.

За словами А.Лапінського, заява на ім’я начальника Качанівської колонії про початок акції непокори буде розглянута, але, на його думку, «більшість висловлених у ній вимог є безпідставними». Він зазначив, що Окружний адміністративний суд Києва відхиляв скаргу захисту Ю.Тимошенко на спостереження у палаті та перебування вартового в палаті.

У свою чергу, головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв наголосив, що вимірювання радіаційного фону у медичному закладі проводиться регулярно, і перевищення допустимих показників протягом минулого року не фіксувалося. Він також підтвердив, що Ю.Тимошенко 7 січня повідомляла медсестру про отримання ушкодження мочки вуха. За словами лікаря, вухо пацієнтки було оглянуто, пошкодження оброблене.

«Вчора це місце було оглянуто. Дійсно, дрібна ранка діаметром трохи більше 1 мм, вкрита кіркою, без ознак будь-якого запалення навколо», - повідомив М.Афанасьєв.

За його словами, Ю.Тимошенко відмовилася від огляду хірурга та лікаря-токсиколога. «Від консультацій вона відмовилася, вважаючи це непотрібним», - сказав М.Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича Ю.Тимошенко наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

Також Ю.Тимошенко відмовляється добровільно приїжджати на засідання судів. Вона заявляє, що готова чинити фізичний опір спробам примусо доставити її до суду. За словами Ю.Тимошенко, вона не дозволятиме проводити огляди або обшуки в її речах.