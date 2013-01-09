На Південному вокзалі через дзвінок про замінування потяга евакуйовано 600 пасажирів (доповнена)

Харків. 9 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові через неправдиве повідомлення про замінування потяга сполученням «Кисловодськ-Москва» на Південному вокзалі міста було евакуйовано близько 600 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ в Харківській області, анонімний дзвінок про замінування пасажирського потяга, який за розкладом мав прибути до Південного вокзалу о 15.21, від невідомого надійшов на телефон спецлінії «112» о 15.13.

На місце події до Південного вокзалу негайно прибули співробітники СБУ, міліції, вибухо-технічної та кінологічної служб. У ході огляду потяга було евакуйовано близько 600 пасажирів. Правоохоронці ретельно перевірили вагони, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

Протягом години співробітники СБУ та МВС на транспорті встановили особу, яка телефонувала. Ним виявився 30-річний пасажир вказаного поїзда, громадянин іншої держави. Зловмисник визнав свою провину та пояснив, що здійснив анонімний дзвінок з власного телефону із хуліганських мотивів.

Як вдалося з’ясувати кореспондентові УНІАН з інших джерел, неправдиве повідомлення про замінування потяга зробив громадянин Росії. Зловмисника затримано і доставлено в міліцію.

Органами МВС розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину закон передбачає серед інших покарань обмеження волі терміном до 5 років, повідомили у прес-центрі.