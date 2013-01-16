Озимі на полях Харківщини перебувають у доброму стані

Харків. 16 січня. УНІАН. Озимі на полях Харківської області знаходяться в доброму стані.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» директор Департаменту агропромислового розвитку ХОДА Віталій Панов.

За його словами, гарний стан озимих створює сприятливі умови для подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва.

«У цілому рік дав добрі результати, але найбільш важливий той економічний результат, який отримують сільгосппідприємства – це дає їм можливість вкладати прибуток у подальший розвиток виробництва. Ми невипадково при складних погодних умовах отримали гідний урожай, тому що наші сільгосппідприємства використовують нові технології виробництва та підвищують аграрну культуру», сказав В.Панов.

Він висловив сподівання, що «ця тенденція збережеться, і надалі ми будемо тільки збільшувати обсяги виробництва».

«На сьогодні посіяні озимі в доброму стані. Будемо сподіватися на погодні умови, які дадуть нам можливість покращити результати», - зазначив В.Панов.