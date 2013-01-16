Жінки-депутати піднялися на 9-й поверх лікарні до Тимошенко

Харків. 16 січня. УНІАН. Народні депутати України Олександра Кужель, Людмила Денисова і Тетяна Слюз вирушили на 9-й поверх ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, де має відбутися зустріч із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, перед візитом у холі клініки депутати провели брифінг.

Т.Слюз зазначила, що депутати планують оглянути палату Ю.Тимошенко, кімнату, в якій знаходяться монітори відеоспостереження, кімнату, де проводяться медичні процедури, а також поспілкуватися з медичним персоналом.

«Ми зараз ідемо на спілкування з Юлією Володимирівною Тимошенко і самі спробуємо переконатися в тому, що керівництво Пенітенціарної служби в Харківській області і керівництво Качанівської колонії говорять правду. Ми маємо намір поспілкуватися з Юлією Володимирівною, оглянути кабінет, де вона проходила медичне лікування. Ми маємо намір поспілкуватися з медичним персоналом і зробимо відповідні висновки», - сказала Т.Слюз.

Вона також звернула увагу на те, що у Качанівській виправній колонії, яку депутати відвідали зранку, вікна приміщень, де живуть ув’язнені, не заклеєні плівкою, як це зроблено у палаті ЦКЛ «Укрзалізниці», де утримується Ю.Тимошенко.

«У даному випадку по плівці, по вікну права Юлії Володимирівни також порушені», - наголосила Т.Слюз.

Як заявила О.Кужель, в жодній камері Качанівської колонії не встановлені відеокамери для спостереження за ув’язненими. Вона обурилася тим, що цілодобове відеоспостереження ведеться тільки за Ю.Тимошенко.

За словами Л.Денисової, депутати відправляються до Ю.Тимошенко, щоб, насамперед, побачити її та передати найщиріші вітання від усіх громадян.

У свою чергу, народний депутат Андрій Сенченко, який сьогодні також перебуває у Харкові, зауважив, що під час зустрічі із головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниця» Михайлом Афанасьєвим порушувалося питання встановлення на поверсі, де перебуває Ю.Тимошенко, таксофона. За його словами, головний лікар нібито не висловлював заперечень. А.Сенченко підкреслив, що депутати готові взяти на себе витрати із встановлення таксофона.