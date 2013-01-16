Жінки-депутати після зустрічі з Тимошенко не покинули лікарню

Харків. 16 січня. УНІАН. Народні депутати України Олександра Кужіль, Тетяна Слюз та Людмила Денисова після завершення короткотермінового побачення з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко не покинули приміщення медичного блоку на 9-му поверсі ЦКЛ «Укрзалізниці», де проходила зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, орієнтовно о 19.30 час зустрічі завершився. Однак, станом на 20.30 депутатки не вийшли від Ю.Тимошенко.

Народний депутат України Арсен Аваков, який також прибув до лікарні, зваживши на те, що жінки-депутати не покинули приміщення, вважає, що цим вони підтвердили факт їхнього приєднання до акції громадянської непокори екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. У ці хвилини А.Аваков та журналісти спустилися з 9-го поверху лікарні на перший поверх, в хол медзакладу.