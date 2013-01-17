Сьогодні у Харкові вшанували пам'ять Євгена Кушнарьова

Харків. 17 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вшанували пам`ять колишнього голови Харківської облдержадміністрації, народного депутата України Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН,17 січня, в день 6-ї річниці трагічної загибелі Є.Кушнарьова, представники влади, політичних партій та громадських організацій поклали квіти до могили політика.

В церемонії взяли участь, зокрема, перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, заступник губернатора Олег Анпілогов, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, 1-й заступник голови облради Олена Олешко, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

«В цей день ми згадуємо нашого друга і вчителя, який багатьом з нас дав путівку в життя і багато чому навчив. Євген Петрович любив місто, любив Харківську область, любив харків`ян, і все робив для того, щоб їм жилося краще. Тому найбільшим свідченням нашого доброго ставлення і любові до Євгена Петровича буде продовження його справ», – сказав під час покладання квітів В.Дулуб.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він напередодні,16 січня, зазнав на полюванні. На той час Є.Кушнарьов був народний депутатом України, заступником голови фракції Партії регіонів.

Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. Був мером Харкова, головою Харківської облдержадміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України при Президенті Леонідові Кучмі.

У грудні 2007 року прокуратура висунула звинувачення помічнику народного депутата Дмитра Шенцева Дмитру Завальному по двох статтях: вбивство за необережністю та незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї.