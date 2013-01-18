Забезпеченість інтернетом шкіл Харківщини незабаром досягне 100% - Савін

Харків. 18 січня. УНІАН. Найближчим часом забезпеченість шкіл Харківської області інтернетом досягне 100%.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у програмі обласного телебачення «Час влади» заступник губернатора Євген Савін.

За його словами, сьогодні до інтернету підключені 92-94% харківських шкіл, а місцем, де це впроваджується, є, зокрема, бібліотеки..

«Останні 2 роки ми серйозно займаємося забезпеченням інтернетом і створенням можливостей для користувачів бібліотек. Сьогодні бібліотека стала місцем, де можливо поспілкуватися з іншими районами, ми навіть проводили міжрайонні відео конференції», сказав Є.Савін.

Він зазначив, що це був пілотний проект.

«Ми зараз допрацьовуємо технічні можливості і будемо запрошувати до спілкування письменників. З авторами книг, які ми будемо передавати в бібліотеки, безпосередньо з районів області зможуть спілкуватися люди. Це одне з багатьох завдань, які ми можемо вирішити за допомогою інтернету», - сказав Є.Савін.