Авакова облили зеленкою (додано фото)

18 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові, перед початком засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова облили зеленкою.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час А.Аваков зайшов до зали судових засідань, де о 16.00 має початися засідання Київського районного суду Харкова.

А.Аваков повідомив, що його облили зеленкою невідомі, мінімум двоє осіб. Зеленку, за словами депутата, вилили на нього з медичного шприца. А.Аваков додав, що затримав одну дівчину, яка не встигла втекти.

За його словами, інцидент стався перед входом до будівлі Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні о 16.00 продовжиться засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

А.Аваков додав, що сьогодні раніше його вже намагалися облити зеленкою.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня 2012 року біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Серія Власенка. Захисник заявив, що активістка організації «Молоді регіони» Марія Столярова дуже схожа на жінку, яка вилила на нього зеленку.

26 липня прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на С.Власенка (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

