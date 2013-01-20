Завтра в більшості областей сніг і дощ

Харків. 20 січня. УНІАН. Завтра на більшій частині території України очікується сніг, мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Лише в південній частині без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

В Україні подекуди тумани. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Криму, а вдень і в Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у північних, більшості західних та центральних областей вночі 2-7° морозу, на Волині подекуди 10-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на решті території вночі близько 0° (на узбережжі Криму 1-6° тепла), вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні 8-13°.

У Києві та області у понеділок очікується невеликий сніг, мокрий сніг, слабкі налипання мокрого снігу, ожеледь, туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.