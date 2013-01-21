Лутковська заявляє, щоТимошенко її проігнорувала

Харків. 21 січня. УНІАН. Уповноважений з прав людини Верховної ради України Валерія Лутковська не зустрілася в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею сама В.Лутковська.

За її словами, Ю.Тимошенко не виявила бажання зустрічатися з нею.

«Керівник служби зайшов до Юлії Володимирівни з запитанням, чи вона бажає зустрітися. Я не попереджала про свій візит, не попереджала ні пенітенціарну служби, ні, відповідно, пацієнтку. Пацієнтка знаходиться в умовах лікарні, відповідно, я не маю права вриватися в палату. Запитав начальник караулу, чи хоче вона зустрітисья. Вона поки що не виявила такого бажання», - сказала В.Лутковська.

Вона висловила готовність зустрітися з екс-прем’єром. Омбудсмен зауважила, що в цей час у Ю.Тимошенко перебуває її донька, захисниця Євгенія Тимошенко.

«У разі, якщо вона виявить таке бажання, то, відповідно, зараз у неї є дочка, вона за необхідності зі мною зв’яжеться, я повернуся», - сказала В.Лутковська.

Омбудсмен, відповідаючи на питання журналістів, чи вдалося їй ознайомитися з умовами утримання Ю.Тимошенко, сказала: «Я вивчила всю ситуацію, яку я змогла вивчити станом на даний момент, на території цього відділення лікарні. Зараз я відправляюся до колонії, щоб подивитися на всі інші документи, які мене цікавлять. Окрім цього, я би хотіла поговорити з прокуратурою».

В.Лутковська зазначила, що вона прибула до Харкова, щоб на власні очі пересвідчитися, в яких умовах утримується Ю.Тимошенко, та в якому фізичному стані вона перебуває.

За словами омбудсмена, завтра в Києві «після повного узагальнення всієї інформації» вона проведе прес-конференцію за підсумками свого візиту до ЦКЛ «Укрзалізниці».