У Харкові на честь Дня Соборності проходять урочисті заходи

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні, 22 січня, на честь Дня Соборності та Свободи України у Харкові відбулося урочисте покладання квітів до пам`ятника великому Кобзарю.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб, заступники губернатора Євген Савін та Олег Анпілогов, заступник голови обласної ради Людмила Давидова, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов, керівники управлінь та Департаментів місцевих органів влади та місцевого самоврядування, представники громадських, політичних та релігійних організацій, учнівська молодь та мешканці Харкова.

У своєму коментарі голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сказав: «Сьогоднішній день є особливим для новітньої історії України. Він змушує всіх нас – зі Сходу до Заходу – ще раз звернутися до розуміння багатогранності та полісегментарності української культури, народних традицій, витоків духовності. Намагання політиків на початку ХХ століття об`єднати Україну нехай стане абеткою для радикалів-націоналістів, що з`явилися на сучасній мапі нашої держави. Ми маємо об`єднуватися, а не створювати штучні ідеологічно небезпечні перегони. Ми маємо об`єднатися задля побудови сильної держави. Держави, яка не озиратиметься назад, а впевнено рухатиметься до європейської спільноти».

У прес-службі обладміністрації повідомили, що М.Добкін у складі делегації від Харківщини візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Києві.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА