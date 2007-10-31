5 районів Харківщини скоро отримають опалення?

Найближчим часом п`ять районів області зможуть почати опалювальний сезон

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, заступник голови облдержадміністрації Олег Шаповалов заявив про поліпшення ситуації з підключенням до теплопостачання декількох районів Харківської області. Ось що він сказав з даного питання: "Мені подзвонив міністр ЖКГ Олександр Попов і проінформував про результати сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів України, на якому, серед іншого, розглядалося питання про запуск обласного комунального підприємства "Дирекція розвитку інфраструктури територій", що забезпечує подачу тепла п`яти районам області і двом містам обласного значення.

За словами міністра ЖКГ, міністр енергетики України Юрій Бойко пообіцяв, що після повернення на своє робоче місце після засідання Кабміну віддасть необхідні команди для того, щоб вся Харківська область могла одержувати тепло".