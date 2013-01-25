У Харкові домовилися про непідвищення цін на соціальні сорти хліба

Харків. 25 січня. УНІАН. Органи влади, виробники та продавці хліба Харківської області досягли домовленостей про непідвищення цін на соціальні сорти хліба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Меморандум про взаєморозуміння сьогодні підписано між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківським регіональним відділенням Аграрного фонду, виробниками борошна, хліба та хлібобулочних виробів і мережами супермаркетів та великих магазинів продовольчого профілю.

Цим документом закріплені домовленості щодо скоординованої взаємодії з питання забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку борошна, хліба та хлібобулочних виробів.

Меморандум передбачає забезпечення стабільних обсягів продажу і незмінний рівень роздрібних цін, які були зафіксовані станом на 31 грудня 2012 року, на хліб соціальних сортів, виготовлений за простою рецептурою.

Меморандум набуває чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2013 року. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Меморандуму сторони, що підписали його, не висловили бажання припинити його дію, термін дії Меморандуму продовжується до 31 липня 2014 року.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, запасів зерна в регіоні вистачить для того, щоб забезпечити стабільну цінову ситуацію на ринку соціальних сортів хліба.

«Сьогодні запаси зерна Аграрного фонду становлять близько 120-130 тисяч тонн. Ще стільки ж - у засіках фермерів. Разом в області - під 300 тис. тонн зерна. Нам цього цілком вистачить для того, щоб виробити стільки борошна, скільки нам знадобиться для того, аби тримати ціну на хліб», - сказав М.Добкін.

Губернатор зазначив, що підписаний Меморандум також передбачає, що і в роздрібній мережі націнка на соціальні сорти хліба не перевищуватиме 4%.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року Державна інспекція України з контролю за цінами зафіксувала факт подорожчання хліба соціальних сортів у Харкові. Вона зажадала від харківських виробників хліба знизити ціни та проінформувати про маніпуляції з цінами на соціальні сорти хліба Харківську обласну держадміністрацію та Антимонопольний комітет України.

Фото прес-служби ХОДА