Стадіон «Металіст» можуть продати вже восени

Харків. 26 січня. УНІАН. Підготовку документів для продажу харківського обласного спортивного комплексу «Металіст» планується завершити у третьому кварталі 2013 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла Добкіна.

«Приблизно у ІІІ кварталі 2013 року ми завершимо збір необхідного пакета документів для того, щоб запропонувати депутатам Харківської обласної ради винести головну спортивну арену Харкова на конкурс із реалізації. Я впевнений, що покупець буде один. Після того, як буде ухвалено рішення, буде запрошений незалежний експерт, який оцінить ту частину стадіону, яка фінансувалася за рахунок державного, обласного та міського бюджету, а також залишкову балансову вартість стадіону, яка була перед початком реконструкції. Все це буде предметом подальших переговорів з реалізації», - сказав М.Добкін.

На думку М.Добкіна, вартість стадіону становитиме близько 70 млн доларів (560 - 562 млн грн.).

Губернатор наголосив, що після реалізації ОСК «Металіст» він звернеться до Президента України Віктора Януковича з проханням не вилучати з місцевих бюджетів отримані кошти та спрямувати їх у повному обсягу на розвиток регіону.

«А далі я буду звертатися до глави держави Віктора Януковича, щоб уся сума без виключення залишилася для реалізації дуже важливих для нашого регіону інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проектів, які за допомогою цього фінансування можна б було втілити в життя», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міської ради звернулися до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня на той час президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, сказав, що не виключає можливості продажу стадіону приватній особі.

24 грудня О.Ярославський повідомив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст», і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору (компанії «Газ України). Власником клубу став харківський бізнесмен Сергій Курченко.

26 грудня на сайті ФК «Металіст» з’явилася інформація з посиланням на С.Курченка про бажання нового власника клубу викупити з комунальної власності обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 й офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн доларів. У 2011 році О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію поля стадіону близько 3 млн євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА