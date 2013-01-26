Добкін наполягає на справедливому розподілі бюджетних коштів

Харків. 26 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вважає, що частка місцевих бюджетів у державному бюджеті повинна становити 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке переконання М.Добкін висловив під час програми «Справедливість» на телеканалі «Інтер».

На його думку, бюджет України має формуватися за принципом справедливого розподілу між центральним і місцевими бюджетами.

«Повинна працювати система, за якої бюджет формується знизу, від найменшого населеного пункту і до центрального бюджету. Інакше все одно перекоси будуть у бік державного бюджету. Завдання органів місцевого самоврядування, які об`єдналися в асоціацію, - досягти збільшення відсотку місцевих бюджетів у частці консолідованого бюджету. Оптимальний варіант – 50 на 50. 50% всього бюджету має залишатися у державі на загальнодержавні цілі, а 50% - йти на проблеми органів місцевого самоврядування», - сказав М.Добкін.

За його словами, сьогодні державні кошти розподіляються між регіонами за рядом показників. Зокрема, частка кожного регіону залежить від кількості населення, кількості пенсіонерів та працездатних громадян, а також від частки ВВП регіону в загальному бюджеті країни.

М.Добкін зазначив, ВВП Харківщини становить 6% доходу держави.