Сьогодні Михайло Добкін святкує День народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін святкує свій День народження.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, з цієї нагоди губернатор отримує вітальні телеграми.

Зокрема, свої привітання надіслали прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, міністр закордонних справ України Леонід Кожара, керівники міністерств.

«Шановний Михайле Марковичу! Прийміть мої щирі вітання з днем народження! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя та невичерпних сил і енергії. Упевнений, що ваші працелюбність, професіоналізм та високі організаторські здібності і надалі сприятимуть процвітанню рідного краю, піднесенню добробуту його мешканців», - йдеться, зокрема, у привітанні М.Азарова.

З Днем народження М.Добкіна також привітав харківський міський голова Геннадій Кернес і депутати Харківської обласної ради.