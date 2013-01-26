Янукович привітав Добкіна з днем народження
14:25, 26 січня 2013Харьків
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Текст телеграми
Харків. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна з днем народження, який він святкує сьогодні, 26 січня.
Текст телеграми глави держави розміщений на офіційному сайті ХОДА.
«Шановний Михайле Марковичу! Щиро вітаю Вас із днем народження.
Зичу Вам і Вашій родині міцного здоров’я, благополуччя та довгих років щасливого життя. Упевнений, що Ваш практичний досвід та відданість справі і надалі сприятимуть успішному вирішенню поставлених завдань, забезпечуючи стабільний соціально економічний розвиток Харківщини.
Успіхів Вам у добрих справах та починаннях», - йдеться у вітальній телеграмі В.Януковича.
Фото УНІАН
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