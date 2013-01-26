Янукович привітав Добкіна з днем народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна з днем народження, який він святкує сьогодні, 26 січня.

Текст телеграми глави держави розміщений на офіційному сайті ХОДА.

«Шановний Михайле Марковичу! Щиро вітаю Вас із днем народження.

Зичу Вам і Вашій родині міцного здоров’я, благополуччя та довгих років щасливого життя. Упевнений, що Ваш практичний досвід та відданість справі і надалі сприятимуть успішному вирішенню поставлених завдань, забезпечуючи стабільний соціально економічний розвиток Харківщини.

Успіхів Вам у добрих справах та починаннях», - йдеться у вітальній телеграмі В.Януковича.

Фото УНІАН