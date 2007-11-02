Бюджет Харкова зростає

За 10 місяців 2007 року бюджет Харкова складає 1882,0 млн.грн.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради.

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради повідомляє, що за 10 місяців 2007 року до зведеного бюджету м.Харкова за оперативними даними надійшло 1882,0 млн.грн., у тому числі до загального фонду бюджету – 1135,1млн.грн., спеціального – 190,4млн.грн., отримано трансфертів з Державного бюджету – 556,5млн.грн.

План надходжень на січень-жовтень 2007 року виконано у цілому на 101,8%, по загальному фонду - на 111,2%, при цьому, планові показники звітного періоду виконані з усіх доходних джерел, які формують загальний фонд бюджету міста.

У порівнянні з аналогічним періодом 2006 року фінансові ресурси міста збільшилися на 711,0млн.грн. (у 1,6 рази), у тому числі доходи загального фонду – на 343,0млн.грн. (у 1,4 рази), спеціального фонду – на 66,3млн.грн. (у 1,5 рази), трансферти з Державного бюджету – на 301,7млн.грн. (у 2,2 рази).