Українці і поляки вшанували жертв тоталітаризму
11:45, 02 листопада 2007Харьків
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Сьогодні 70-річчя політрепресій 1937-38 років
Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв і Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож Серочинський взяли участь в церемонії покладення квітів до україно-польського Меморіалу жертвам тоталітаризму в Лісопарку з нагоди 70-річчя політичних репресій 1937-1938 років.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, квіти до підніжжя Меморіалу також поклали представники громадських організацій, а священнослужителі двох країн відслужили спільний заупокійний молебень.
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