Українці і поляки вшанували жертв тоталітаризму

Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв і Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож Серочинський взяли участь в церемонії покладення квітів до україно-польського Меморіалу жертвам тоталітаризму в Лісопарку з нагоди 70-річчя політичних репресій 1937-1938 років.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, квіти до підніжжя Меморіалу також поклали представники громадських організацій, а священнослужителі двох країн відслужили спільний заупокійний молебень.