У Харкові стартував фестиваль «Вечори французького кіно»

Харків. 31 січня. УНІАН. Сьогодні у кінотеатрі «Боммер» відбулася церемонія відкриття фестивалю «Вечори французького кіно».

Гостей фестивалю привітали начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, директор КП «Зустріч» Тетяна Пурдіч та директор Французького інституту в Україні Алікс де Гассар, повідомляє сайт ХОДА.

«Вечори французького кіно» – це щорічний фестиваль, який проводиться в Україні вже восьмий раз. Він був ініційований у 2005 році. В якості дистриб`юторів і прокатників була запрошена фірма «Артхаус-трафік», яка успішно розвиває його досі. Ми сподіваємося, що французьке кіно, незважаючи на те, що сьогодні останній день січня, привнесе трохи французького шарму і тепла в серця харків`ян та змусить їх згадати про те, що скоро весна», – сказала Т.Пурдіч.

Фільми демонструватимуться з оригінальною озвучкою та українськими субтитрами.

Початок сеансів о 18.00 і 20.00. Фестиваль триває 7 днів до 6 лютого.

Програма фестивалю:

31.01 - Кохання на кінчиках пальців

1.02 - Шурхіт кубиків льоду

2.02 - Велика вечірка

3.02 - Психи

4.02 - Рай чудовиськ

5.02 - Велика вечірка

6.02 - Шурхіт кубиків льоду

Фото Андрія КРАВЧЕНКА