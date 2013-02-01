Харьков возьмет иностранный кредит для строительства метро - Добкин

Харьков. 1 февраля. УНИАН. Для продолжения строительства харьковского метрополитена планируется привлечь деньги Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, отвечая на вопрос корреспондента УНАН о том, как идет процес строительства метро в Харькове и заложены ли средства на 2013 год.

По словам губернатора, сегодня Харьков не имеет средств на строительство метро в 2013 году, в ближайшее время этот вопрос он будет ставить в Киеве, в частности речь пойдет о кредите ЕБРР по опыту Днепропетровска.

«На этот год нет средств. Я буду поднимать этот вопрос, чтобы эти деньги были заложены. В том проекте бюджета, который Верховная Рада приняла, денег на строительство метро нет. Но, приблизительно в марте, будут вноситься изменения в действующий бюджет, и надеюсь, что такая строка там появится. Тем более что мы сделали очень много работы, используя позитивный в Днепропетровске опыт для того, чтобы под государственную гарантию привлечь деньги банка ЕБРР, что нам тоже очень выгодно. Мы хотим взять кредит, за который будет отвечать государство, и на эти деньги завершить строительство станции метро («Победа», Алексеевская линия – УНИАН). Этот вариант уже сегодня апробирован в Днепропетровске, они в прошлом году пошли этим путем», - сказал М.Добкин.

По его словам, «со стороны ЕБРР мы, проводя предварительные переговоры, получили согласие».

«Я предварительно переговорил эту ситуацию с министром Сергеем Арбузовым и получил от него понимание, что он готов как министр быть на нашей стороне. И на 6 число буду выносить этот вопрос уже непосредственно на встрече с 1-м вице-премьер-министром Украины», - сказал М.Добкин.

Он сообщил, что на встречу в Киеве Харьковская область в общей сложности готовит более 30 вопросов.

«Касательно метро там есть 4 вопроса: первый – финансирование завершения строительства станции метро «Победа». Второй – переход и подготовка к созданию окончательной проектной документации (нужно экспертизу пройти) и начало строительства станции метро в сторону аэропорта. Третий – финансирование приобретения нового подвижного состава для метро. Четвертый – принятие финансирования государственной программы строительства метрополитена», - конкретизировал М.Добкин.

По его словам, такой программы «сегодня нет».

«Если бы она была, как раньше, мы бы четко знали, сколько средств в каждом году мы получаем, и какое себе финансирование должны заложить в бюджете. Сегодня такой программы нет. Старая завершила свое действие, новая не принята. Вот такая программа нужна, потому что она позволит нам планировать свои возможности, в том числе и финансовые, в среднесрочной перспективе. Пока мы просим в начале года – на конец года (грубо говоря, за один календарный год хотим получить средства). А при принятии этой программы мы бы знали, сколько получим в 2013 году, сколько в 2014, сколько в 2015», - сказал М.Добкин.

При этом он отметил, что идея строительства наземного метро в Харькове, о которой заговорили в последние годы, нереальна.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 г. Общая протяженность линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

«Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу после станции «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и круг разворота троллейбусов. Станцию «Победа» планировалось достроить и сдать в эксплуатацию в 2012 г.

Фото пресс-службы ХОГА