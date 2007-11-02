“Турбоатом” збільшив прибуток

Харківський завод "Турбоатом" за 9 міс. збільшив чистий прибуток на 98%

Про це 2 листопада повідомив журналістам генеральний директор заводу Віктор Суботін.

За його словами, об`єм реалізації продукції ВАТ "Турбоатом" (Харків) за 9 міс. 2007 р. склав 273 млн.грн., що на 39% більше, ніж за аналогічний період 2006 р.

В.Суботін підкреслив, що об`єм реалізації перевищив плановий на 6,2%. Чистий дохід від реалізації склав 243 млн.грн. (на 45% більше), валовий прибуток - 79 млн.грн. (на 46% більше), чистий прибуток - 30,2 млн.грн. (на 98%). Рентабельність реалізованої продукції за підсумками 9-ти місяців склала 25,3%.