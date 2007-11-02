Проїзд в Харківських маршрутках подорожчає

Проїзд в харківських маршрутках подорожчав на 5-25 копійок.

Про це йдеться у повідомленні офіційного сайту міськради.

Як повідомив директор Департаменту транспорту і зв`язку Євгеній Водовозов, підвищення вартості проїзду відбудеться практично на всіх пасажирських маршрутах міста, яких в Харкові більше 170. Причина в подорожчанні паливно-мастильних матеріалів. На більшості маршрутів подорожчання становитиме 5-15 копійок, а на окремих- 25. Залежно від терміну подачі документів автоперевізниками, подорожчання на деяких маршрутах відбулося 1 листопада, на інших пройде 5 листопада 2007 р. Євгеній Водовозів відзначив, що автоперевізники погоджують зростання цін з Департаментом, при цьому з автоперевізниками, які завищують ціни, договір може бути розірвано.