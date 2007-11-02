Рейдери вже почали захоплювати ВНЗ?

Трудовий колектив Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) заявив про рейдерську атаку на заклад з метою зміни керівництва, яке підтримує трудовий колектив, призначення на посаду ректора іншої людини, захоплення корпусів ВНЗ, які є історичною і архітектурною цінністю, а також землі, що належить академії.

За словами співробітників ВНЗ, у ректора УІПА Олени Коваленко 1 листопада закінчився контракт з Міністерством освіти і науки України, після чого вона написала заяву на ім`я міністра з проханням у зв`язку із закінченням контракту прийняти її на роботу на посаду тимчасово в.о. ректора до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, але позитивної відповіді вона не одержала.

Як повідомив 2 листопада в ході зборів трудового колективу УІПА голова профкому вузу Геннадій Зеленін, 12 вересня О.Коваленко пройшла експертну кадрову комісію міністерства, яка ухвалила рішення рекомендувати її на посаду тимчасово в.о. ректора, але наказ про її призначення так і не з’явився.

Він також повідомив, що 29 жовтня до академії була направлена екстренна міністерська перевірка з метою вивчити управлінську діяльність ректора за 5 років керівництва ВНЗ. За словами співробітників УІПА, ця перевірка носить замовний характер, оскільки почала свою роботу в останні дні перебування О.Коваленко на посаді ректора, продовжується вже після її звільнення, висновки і результати цієї перевірки підписуватиме інша людина, яка не володіє інформацією в необхідному обсязі і не може оцінити об`єктивність цієї перевірки. Як зазначив Г.Зеленін, за п`ять років керівництва О.Коваленко академія пережила безліч різних перевірок, але ніяких претензій до діяльності ректора не було. Він також підкреслив, що трудовий колектив академії підтримує кандидатуру О.Коваленко на посаду ректора вузу, а також домагатиметься роз`яснень від міністертства про причини відмови їй в призначенні на посаду в.о. ректора і оголошенні конкурсу на заміщення вакантної посади, в якому їй дозволять брати участь.