Добкін знову обіцяє реконструювати харківські дороги

До 2012 року у Харкові буде реконструйовано 60% твердого дорожнього покриття

Про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив Харківський міський голова Михайло Добкін.

Вже наступного року, згідно з попередніми планами, на ремонт і реконструкцію доріг в Харкові повинно бути спрямовано близько 600 млн. грн. У тому числі йдеться і про будівництво естакади в районі вул. Клочківської, і про будівництво нових доріг. Тільки за рахунок випуску в 2008 році цінних паперів місто планує направити на ці цілі близько 200 млн. грн.

М.Добкін зазначив, що планує вкласти в розвиток Харкова близько 500 млн. грн. на період з 2008 по 2012 роки шляхом випуску цінних паперів. Мер додав, що вчора провів переговори з першим заступником міністра фінансів. “Я гадаю, найближчим часом ми отримаємо дозвіл міністерства на оголошення тендера для тих фінансових установ, які захочуть брати в цьому участь”, – сказав М.Добкін.