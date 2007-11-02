Харків`янину вдався «Божевільний кадр» (фото)

Харківський фотограф одержить спеціальний приз журналу «Російський Newsweek».

Як повідомляє агенція “МедіаПорт”, фотограф Андрій Авдошин прислав на конкурс журналу роботу «Громадянська позиція» (фото).

Переможцями фотоконкурсу «Цей божевільний, божевільний, божевільний кадр» стали 5 чоловік. Один з переможців - харків`янин Армен Долуханян – посів 5-е місце. А ще один харків`янин А.Авдошин одержить окрему нагороду – спеціальний приз журналу.

Якою вона буде, редакція журналу поки не повідомляє.